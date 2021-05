Covid, inaugurato drive-through Mattarello ma over 40 (non fragili) attendono vaccini, ancora zero decessi

Per l’ottavo giorno consecutivo 0 decessi da Covid 19 in Trentino, mentre i nuovi positivi si fermano a 46. Sono stati trovati 27 positivi su 1.081 test molecolari, che hanno confermato anche 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi

Trento – Inaugurazione ufficiale, giovedì pomeriggio, per il nuovo drive-through vaccinale a Mattarello, in località San Vincenzo. Con 7 linee vaccinali e una capacità da circa 720 vaccini al giorno, il nuovo hub punta ad essere centro di riferimento per i prossimi mesi e presumibilmente anche per l’autunno, quando si avvierà anche la campagna per il vaccino anti-influenzale.

Si lavora 7 giorni su 7, con circa 50 persone impegnate su turni: in questi primi giorni di attività l’apertura è prevista dalle 14 alle 18 ma a stretto giro si partirà anche con i turni della mattina, convogliando parte del lavoro che oggi viene svolto all’hub di Trento Fiere.

L’assessora alla Salute Stefania Segnana l’ha definita “una struttura che darà risposte alla comunità trentina e che ci permette di conciliare l’alto numero di utenti e di personale, con la previsione di aumentare ulteriormente la capacità vaccinale in base ai vaccini che arriveranno”. Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha parlato di “struttura che rimarrà punto di rilievo per l’intera provincia”, mentre il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha sottolineato “il grande lavoro fatto in appena 15 giorni”.

Il direttore dell’Azienda Sanitaria, Pier Paolo Benetollo, ha rimarcato l’importanza della vaccinazione: “Con la campagna abbiamo già ridotto notevolmente ricoveri e decessi ma rimangono migliaia di persone che ancora non si sono vaccinate e che ne avrebbero diritto. Proprio questa settimana abbiamo avuto il caso di due coppie, tra i 60 e gli 80 anni, ricoverate a Rovereto e che ancora non si erano vaccinate: 3 di loro sono finite in alta intensità e una in terapia intensiva”.

Benetollo ha annunciato che per lunedì e martedì sono previste due sessioni straordinarie di vaccinazioni con 2.500 dosi Janssen, dedicate alla fascia 50-79 anni. In questi giorni sono state inoltre aperte le vaccinazioni per le persone tra i 18 e i 50 anni con fragilità: “Contiamo di esaurire questa fascia in una quindicina di giorni, poi presumibilmente passeremo agli over 40. Intanto – ha aggiunto – per la prossima settimana sono previste circa 35.000 dosi in arrivo, quindi circa 6000 in più rispetto agli standard”.

Il bollettino covid

Sono stati 1.123 invece i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria dai quali sono emersi 19 casi positivi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 41 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 13 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state più numerose (5).Altri 60 guariti intanto portano il totale da inizio pandemia a quota 43.433. In conclusione i dettagli sulle vaccinazioni nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 anni: rispettivamente 63.011, 57.695 e 56.311 dosi.

In breve

