Covid, in Trentino un decesso e 43 contagi: muore anziano vaccinato con patologie. Alla Rsa di Transacqua altri 13 positivi

Posted on

Appuntamento importante per far conoscere il valore e l’impegno che i volontari mettono a servizio della popolazione Madonna di Campiglio – Con quasi 1200 iscritti il trentunesimo Campionato italiano di Sci alpino e Nordico per Vigili del Fuoco, che si apre a Madonna di Campiglio, si preannuncia come un appuntamento importante sia come evento agonistico che […]