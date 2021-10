Apsp San Giuseppe Primiero: due residenti positivi con sintomi lievi, screening in corso ma nessun trasferimento ospiti

In seguito alla nota dell’Azienda sanitaria diffusa martedì mattina, ecco gli aggiornamenti covid diffusi dalla Casa di riposo San Giuseppe di Primiero

Primiero (Trento) – “Sono 2 i residenti risultati positivi, paucisintomatici, con

sintomi lievi quale raffreddore, nella struttura di Primiero. Nella mattinata odierna – spiegano in una nota, la presidente Daniela Scalet e la direttrice Federica Taufer – sono stati fatti i tamponi di screening molecolare a tutti i residenti e sono in consegna al laboratorio di Trento.

La situazione a Primiero

I residenti dell’Apsp San Giuseppe, soggiornano nelle proprie stanze al fine di contenere la diffusione del virus e per ridurre le occasioni di contatto all’interno della struttura.

“Vi avvisiamo – precisa la Casa di riposo locale – che non è nostra intenzione trasferire i residenti positivi nelle strutture di supporto, salvo situazione di emergenza per carenza di personale”.

Terza dose vaccino

A breve, presumibilmente già in settimana, inizierà la somministrazione della terza dose di vaccinazione per i residenti, per i quali è stato acquisito il consenso informato.

“Vi assicuriamo – conclude il comunicato dell’Apsp di Primiero – che tutto il personale presente lavora con professionalità e dedizione per il benessere dei residenti. Il servizio animazione garantisce i contatti via whatsapp o per telefono con i vostri cari, fate quindi richiesta al numero: 350 / 5895429″.

La nota integrale della Casa di riposo di Primiero