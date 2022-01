Covid: in Trentino quasi 2.000 contagi ma zero decessi. In Alto Adige un’altra vittima e 1.361 positivi

Scuola e Covid in Trentino: obiettivo difendere le lezioni in presenza. Vince Bolzano sui trasporti: fino al 10 febbraio studenti sui bus solo con il Green pass base e la mascherina Ffp2. Il ministero della Salute firma l’ordinanza su proposta del ministero dei Trasporti. Deroga al Super Green pass per Trentino e Alto Adige come per i trasporti nelle isole minori

Trento/Bolzano – La seconda domenica dell’anno nuovo è caratterizzata da un numero ancora consistente di casi positivi: 1.926 quelli individuati nelle ultime 24 ore attraverso circa 11.000 tamponi. E se è vero che non si registrano nuovi decessi, il numero dei ricoverati in ospedale sale e arriva a 130, di cui 26 pazienti in rianimazione.

Sono stati registrati infatti 13 nuovi ingressi solo in parte compensati dalle dimissioni (11). La maggior parte dei nuovi contagiati (1.155) risulta comunque priva di sintomi. Ieri sono stati individuati 104 casi positivi al molecolare (su 1.060 test effettuati) e 1.822 all’antigenico (su 10.378 test effettuati). I molecolari hanno confermato 27 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo i nuovi contagi per classi di età si contano 20 nuovi casi tra 0-2 anni, 32 tra 3-5 anni, 102 tra 6-10 anni, 88 tra 11-13 anni, 178 tra 14-18 anni, 653 tra 19-39 anni, 604 tra 40-59 anni, 164 tra 60-69 anni, 48 tra 70-79 anni e 37 di 80 o più anni. Ieri le classi in quarantena erano 3. I guariti 384, per un totale pari a 57.011. Le vaccinazioni stamane hanno toccato quota 1.022.608, cifra che comprende 396.328 seconde dosi e 188.998 terze dosi.

Il punto a Bolzano

Un’altra vittima per il Covid in Alto Adige e 1.361 nuovi casi positivi. Sono i dati del bollettino Asl di domenica 9 gennaio in Alto Adige.

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 847 tamponi Pcr e registrato 123 nuovi casi positivi. Inoltre 1.238 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 791.298 tamponi su 279.396 persone.