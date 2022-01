Grave incidente in Val di Sole: auto esce di strada e termina la corsa nel torrente: 2 feriti

Incidente nella notte in valle di Sole: due ragazzi di 18 anni finiscono fuori strada con l’auto rovesciata nel torrente Noce. Entrambi portati in ospedale, uno di loro è grave

Trento – Intervento notturno dell’elicottero, alle 3 di notte, per prestare soccorso ai due giovani. I due ragazzi, entrambi nati nel 2003, di Almazzago, a bordo di una Fiata Panda, sono finiti fuori strada a Cogolo di Peio in valle di Sole.

Percorrevano la provinciale e nei pressi di un ponte hanno perso il controllo della vettura. La Panda ha fatto un volo di molti metri ed è finita ruote all’aria nel torrente Noce, dove in questo periodo la portata dell’acqua è limitata.

Uno dei due giovani a bordo è riuscito a mettersi in salvo da solo. Più gravi le condizioni dell’altro ragazzo, rimasto intrappolato nell’auto. Per soccorrere i due amici sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Peio e Ossana, i carabinieri e i sanitari del 112 con due ambulanze e l’elicottero.

In breve

Incidente nel tardo pomeriggio di sabato. Leonardo Kofler, 62 anni, è finito col suo furgone contro un muro di cinta in paese, a Revò in valle di Non. L’uomo, sarebbe stato colto da malore, perdendo il controllo del mezzo. Immediati i soccorsi, da parte dei pompieri della zona, 112 e carabinieri.

Ogni prodigarsi però è stato inutile.

Un cittadino pakistano residente in Alto Adige ha presentato denuncia contro ignoti per essere stato minacciato con una pistola su un treno regionale diretto a Fortezza. L’episodio sarebbe avvenuto giovedì 6 gennaio, in mattinata, davanti a testimoni. L’uomo con la pistola ha anche chiesto al malcapitato informazioni sul paese di provenienza e sulla confessione religiosa. Arrivato alla stazione di Fortezza, il pachistano è riuscito ad allontanarsi dopo aver chiesto aiuto al personale ferroviario. Sull’episodio indaga la polizia.