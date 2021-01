Covid in Trentino: 3 decessi, 21 positivi molecolare, 11 antigenico, oltre 600 tamponi, quasi 15.500 vaccinazioni

Posted on

Il nonno, Giuseppe Scalet, emigrò dal Primiero Buenos Aires (Argentina) – Avvocato di origini trentine, fu incarcerato per anni dalla polizia politica di Videla Presidente dell’Asociaciòn national de Ex Presos Politicos, aveva 56 anni. Si è spento nei giorni scorsi a Buenos Aires in Argentina, Richard Scalet, presidente dell’Asociaciòn National de Ex Presos Politicos, che riunisce […]