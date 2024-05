Torna la “Mariapoli” 2024 a Primiero dal 21 al 27 luglio

Una settimana di vacanza indirizzata a tutti, dai più grandi ai più piccoli

Primiero (Trento) – Per ricordare e conoscere la straordinaria esperienza di vita dei Focolari. Una vacanza sperimentata da migliaia di persone giunte in questa valle tra il 1949 e il 1959, seguendo la strada intrapresa da Chiara Lubich.. All’anagrafe Silvia Lubich (Trento, 22 gennaio 1920 – Rocca di Papa, 14 marzo 2008), è stata una mistica italiana, fondatrice del Movimento dei focolari che ha come obiettivo l’unità tra i popoli e la fraternità universale. Figura carismatica, sin dai primi anni Quaranta ha rotto stereotipi della figura femminile, portando la donna ad una dimensione sociale e ad un ruolo nella Chiesa cattolica allora inediti.

Divenne nota per il costante impegno a gettare ponti di pace e di unità tra persone, generazioni, ceti sociali e popoli, coinvolgendo persone di ogni età, cultura e credo ed è considerata una figura rappresentativa del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale, come riconosciuto dall’UNESCO che le ha conferito il Premio per l’Educazione alla pace 1996, dal Consiglio d’Europa col Premio Diritti Umani 1998 e da numerosi altri riconoscimenti a livello culturale e sociale. È entrata nella storia della spiritualità contemporanea fra i maestri e mistici per la genuina ispirazione evangelica, la dimensione di universalità e l’incidenza culturale e sociale che caratterizzano il suo carisma, la sua spiritualità, il suo pensiero e la sua opera.