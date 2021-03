Covid in Trentino: 2 donne decedute e 57 positivi, focolaio a Giovo. In Alto Adige ancora 8 vittime

Il punto in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Due decessi per Covid in Trentino: si tratta di 2 donne, di età compresa fra gli 82 ed i 92 anni. Negli ospedali, sottolinea il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i 13 nuovi ricoveri – solo parzialmente attenuati dalle 3 dimissioni effettuate – hanno portato il numero complessivo a 232 (ieri erano 224) con un aumento anche dei pazienti in terapia intensiva che adesso sono 42 (ieri erano 39).

Sul fronte dei contagi, ci sono altri 36 nuovi positivi al molecolare (su 80 test) e 21 all’antigenico (su 276 test rapidi). I molecolari hanno inoltre confermato 124 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Quasi tutti i nuovi casi sono asintomatici (31) o pauci sintomatici (23).Osservando i casi per classi di età si scopre che i nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare sono 11 (3 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni, 2 tra 14-19 anni) mentre quelli fra ultra settantenni sono 12. Le classi in quarantena secondo l’ultima rilevazione sono 69 (erano 53 il giorno precedente).

Prosegue anche la campagna di vaccinazione, con 43.827 somministrazioni registrate fino a questa mattina. Le persone che hanno ricevuto anche il richiamo sono 15.472. Le dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani sono 7.044. Infine le guarigioni, che poco a poco si avvicinano alle 30.000: il bollettino oggi riporta altri 297 guariti, per un totale pari a 29.165.

Preoccupa focolaio a Giovo

In queste ore intanto, preoccupa la situazione nel comune di Giovo, in Val di Cembra, dove i casi di contagiati da coronavirus superano il 3% (80 positivi su 2540 abitanti). L’azienda sanitaria trentina e il sindaco Vittorio Stonfer stanno tracciando i contatti. Il focolaio potrebbe aver preso il via in occasione di una ricorrenza a Palù a metà febbraio.

La situazione a Bolzano

È sempre pesante il bilancio quotidiano della pandemia in Alto Adige. Secondo i dati riferiti dall’Azienda sanitaria provinciale, altre otto persone sono morte a causa del Covid-19 ed il conto totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale a 1.039.

Sono invece 3 i nuovi casi di variante sudafricana rilevati a Merano (2) e Scena (1). Per contrastare la diffusione, l’Azienda sanitaria ha proposto alla giunta provinciale di adottare per il comune di Scena le stesse misure applicate agli altri comuni già colpiti, ovvero l’isolamento con obbligo di tampone per chi entra e esce.

Nelle ultime 24 ore si registrano, inoltre, 121 nuovi positivi: 88 sono stati rilevati sulla base di 802 tamponi pcr, dei quali 241 nuovi test, e 33 sulla base di 12.390 test antigenici. Il totale dei contagi accertati in provincia di Bolzano è ora di 65.525 (43.053 con tamponi pcr e 22.472 con test antigenici).

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 38 più 3 all’estero, 217 normali reparti ospedalieri, 158 nelle strutture private convenzionate e 95 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 8.723. I guariti accertati con tampone pcr sono 30.790 (79 in più rispetto ad ieri). A questi si aggiungono 1.688 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Inoltre, i guariti per indagine epidemiologica sono 12.343.

