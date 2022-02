Covid: in Trentino 3 nuovi decessi, contagi a quota 111. In Alto Adige ancora nessun decesso e meno di 200 positivi

La situazione aggiornata a lunedì 28 febbraio

Trento/Bolzano – Tre nuovi decessi purtroppo appesantiscono il rapporto odierno sulla diffusione del Coronavirus in Trentino. Si tratta di due uomini, un ultra 80enne e un ultra novantenne, entrambi deceduti in ospedale, e di una donna, ultra novantenne: tutte e tre le persone decedute erano vaccinate e con patologie pregresse.

Risultano 111 nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici, con 2 casi positivi al molecolare (su 138 test effettuati) e 109 all’antigenico (su 1.625 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Resta stabile la situazione negli ospedali: al momento sono 60 i pazienti ricoverati, di cui 6 in rianimazione. Ieri a fronte di 6 ricoveri ci sono state 4 dimissioni. Le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4.

La situazione dei contagi per classi di età vede:

3 nuovi casi tra 0-2 anni

0 tra 3-5 anni

11 tra 6-10 anni

3 tra 11-13 anni

6 tra 14-18 anni

32 tra 19-39 anni

34 tra 40-59 anni

7 tra 60-69 anni

8 tra 70-79 anni e

7 tra gli over 80.

Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.184.389, di cui 423.595 seconde dosi e 311.545 terze dosi. Calano i casi attivi che scendono a 3.610 (142 in meno). Infine, 251 nuovi guariti portano il totale a 133.821.

I nuovi casi in Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 266 tamponi PCR e registrato 6 nuovi casi positivi. Inoltre 188 test antigenici positivi. Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 71

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 89 (aggiornato al 21 febbraio)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 10

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2 (ieri erano 3)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.413 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 6.256