Covid in Trentino: 1 decesso e 1.136 nuovi contagi. In Alto Adige 1.486 nuovi casi ma nessuna vittima. Anziana muore anche a Feltre

La situazione aggiornata fino a giovedì 3 febbraio. Fondazione Gimbe evidenzia miglioramento in Regione

NordEst – Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari purtroppo registra un decesso dovuto al Covid-19 in Trentino: si tratta di un uomo di poco meno di 90 anni, vaccinato e sofferente di altre patologie. Per quanto riguarda i nuovi contagi, su 9.715 tamponi sono emersi 1.136 nuovi casi positivi: 53 casi dai molecolari (su 467 test effettuati) e 1.083 dagli antigenici (su 9.248 test effettuati). I molecolari poi confermano 14 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 176, di cui 22 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 16 nuovi ricoveri e 13 dimissioni. Sono ancora 17.073 i casi attivi in questo momento nel nostro territorio; oggi ci sono 1.939 guariti in più, per un totale di 108.379 da inizio pandemia. Questi i nuovi casi ripartiti per fasce di età:

44 tra 0-2 anni

41 tra 3-5 anni

112 tra 6-10 anni

52 tra 11-13 anni

59 tra 14-18 anni

330 tra 19-39 anni

327 tra 40-59 anni

75 tra 60-69 anni

48 tra 70-79 anni

48 di 80 anni e oltre

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 416. Le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.147.008, di cui 413.453 seconde dosi e 286.002 terze dosi.

Nel vicino Bellunese, Ulss Dolomiti comunica che nelle ultime 24 ore è deceduta una donna covid positiva ricoverata in odc a Feltre di anni 85.

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 875 tamponi Pcr e registrato 123 nuovi casi positivi. Inoltre 1.363 test antigenici dei complessivi 11.678, che sono stati eseguiti ieri, sono risultati positivi. Non ci sono stati nuovi decessi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 113 e altri 93 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. Nelle terapie intensive ci sono altri undici pazienti Covid, mentre in isolamento nelle strutture di Colle Isarco ci sono altre 38 persone. Le persone attualmente in quarantena sono 26.550, informa l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

L’analisi dei dati di Gimbe

Nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio in Alto Adige si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4.035) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-23,7%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica (23,8%) e in terapia intensiva (12%) occupati da pazienti Covid-19, fa sapere la Fondazione Gimbe.

Anche in Trentino nella scorsa settimana si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (3.476) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-31,4%) rispetto alla settimana precedente. Anche qui i posti letto in area medica (29,8%) e in terapia intensiva (27,8%) occupati da pazienti COVID-19 sono sopra la soglia di saturazione. In Alto Adige la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 74,3% (media Italia 80,9%) a cui aggiungere un ulteriore 4,4% (media Italia 3,9%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 80,1% (media Italia 79,6%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 8,7% (media Italia 14,5%) a cui aggiungere un ulteriore 9,9% (media Italia 18,2%) solo con prima dose.

In Trentino la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 80,2% (media Italia 80,9%) a cui aggiungere un ulteriore 4,8% (media Italia 3,9%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 78,8% (media Italia 79,6%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 16% (media Italia 14,5%) a cui aggiungere un ulteriore 15% (media Italia 18,2%) solo con prima dose. L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana per la provincia di Bolzano è di 2.644, mentre per il Trentino è di 1.967, fa sapere la Fondazione Gimbe.