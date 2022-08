Covid: Gimbe, contagi in aumento in Trentino Alto Adige

Il prossimo 5 settembre 13.000 bambini della scuola dell’infanzia del Trentino torneranno in classe. Per la prima volta, dopo il “lockdown” di marzo 2020, senza l’utilizzo obbligatorio delle mascherine. Una settimana più tardi, il 12 settembre, sarà il turno dei 70.000 studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Anche per loro – così come da indicazioni nazionali – le lezioni si terranno senza i dispositivi di protezione

Trento/Bolzano – I nuovi casi per 100.000 abitanti sono stati, in provincia di Trento, 391 con un incremento del 14,9% rispetto alla settimana precedente e in provincia di Bolzano 309, con un incremento del 21,2%

Diminuiscono, invece, i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti: 597 in Trentino e 427 in Alto Adige. In provincia di Trento sono sopra media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica (15,3%), mentre sono sotto la media nazionale quelli in terapia intensiva (1,1%). In Alto Adige sono sotto media nazionale entrambi i valori: area medica 6% e terapia intensiva 0%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 12,2% in Alto Adige ed all’8,5% in Trentino (media Italia 9,6%). A questi dati va aggiunta la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 3,6% in Alto Adige ed al 2% in Trentino.

Il bollettino in Trentino Alto Adige

Si registra un nuovo decesso per Covid-19 in Trentino fino al 25 agosto 2022. Si tratta di una donna ultraottantenne, non vaccinata, affetta da altre patologie. Il decesso è avvenuto in ospedale. Lo riporta il bollettino giornaliero dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I casi di infezione individuati nelle ultime 24 ore in Alto Adige e nessun decesso, mentre sono 293 nuovi casi su 1.478 tamponi. Sei contagi sono stati rilevati dai tamponi molecolari (su 165 test effettuati) e 287 dagli antigenici (su 1.313 test). I casi attivi sono 3.141 (+12). I pazienti ricoverati sono 70, di cui uno in rianimazione. Le vaccinazioni somministrate sono 1.248.774, di cui 428.823 seconde dosi, 340.218 terze dosi e 28.803 quarte dosi.

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 219 nuovi casi positivi al Covid-19: di questi, 2 sono stati rilevati sulla base di 183 tamponi pcr (44 dei quali nuovi test) e 217 sulla base di 1.399 test antigenici.