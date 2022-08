Dolomiti, allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di mercoledì 31 agosto

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) a partire dalle 16 di martedì 30 agosto 2022 fino alle 24 di mercoledì 31 agosto 2022, su tutto il territorio provinciale

NordEst – È probabile lo sviluppo di locali rovesci e temporali quasi stazionari che, su aree ristrette, potranno determinare accumuli di precipitazione abbondanti e frequenti fulminazioni in poco tempo. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento e non è escluso che a livello isolato si possano verificare grandinate. In base alle previsioni di Meteotrentino e alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, criticità dovute principalmente a: erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide.

Si comunica alla popolazione la necessità di:

• porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi, evitando di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo, l’avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti;

• comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).