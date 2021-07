Covid: di nuovo vuota la rianimazione a Trento. 6 contagi in Alto Adige e 9 ricoveri

La situazione in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Si svuota nuovamente da pazienti Covid il reparto di rianimazione dell’ospedale S.Chiara di Trento. Restano poi a zero i decessi mentre si registrano 4 nuovi casi positivi: uno su 159 tamponi molecolari e 3 su 402 test rapidi antigenici. Lo dice il bollettino odierno dell’Azienda sanitaria.

Fra i nuovi contagi ci sono un ragazzo in fascia 14-19 anni e 2 anziani, il primo nella categoria 70-79 anni e il secondo in quella over 80. Restano 2 i pazienti ricoverati in ospedale perché a fronte di una dimissione si è registrato anche un nuovo ricovero. I nuovi guariti sono 5.

Intanto le vaccinazioni questa mattina sono arrivate a quota 521.685; le seconde dosi sono 210.717. Le somministrazioni nelle fasce più mature sono rispettivamente 66.648 per gli over 80, 87.970 in fascia 70-79 anni e 100.930 fra tra i 60 ed i 69 anni.

Il punto a Bolzano

Nessun decesso, 1 caso positivo su 225 test molecolari pcr e 5 positivi su 734 test antigenici rapidi. Questa la situazione in Alto Adige, dove i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 9 (nessuno in terapia intensiva) e quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 3.