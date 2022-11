Comunità di Primiero, Assemblea pianificazione urbanistica e sviluppo: mercoledì 16 novembre alle 17.30

Prima seduta per la nuova Assemblea per la pianificazione urbanistica della Comunità di Primiero

Primiero (Trento) – L’Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità di Primiero, prevista dall’art.17 bis 1, della L.P. 16.06.2006, n. 3, è convocata, in prima convocazione, per le ore 17.30 di mercoledì 16 novembre 2022, presso la Sala Consiliare, in Via Roma n. 19 a Tonadico, Primiero San Martino di Castrozza, fino al termine dei lavori stessi, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Designazione Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori.

Presa d’atto composizione Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità di Primiero prevista dall’art.17 bis 1 della L.P. 16.06.2006, n.3 e conseguente insediamento.

Approvazione definitiva Piano stralcio aree produttive ai sensi della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15.

Nomina della nuova Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità (CPC).

I componenti della nuova Assemblea della Comunità:

PRADEL Roberto

DEPAOLI Daniele

PEZZATO Roberto

TAVERNARO Angioletta

DEPAOLI Marco

LAZZARO Maurizio

LOSS Antonio

GUBERT Daniele

RATTIN Bortolo

CECCO Claudio

ZUGLIANI Giampiero

ALBERTI Andrea

