Covid, ancora una vittima in Alto Adige e 425 nuovi casi. Rischio zona gialla con il Friuli

La situazione in Trentino Alto Adige

Bolzano – I ricoverati restano 79, uno in meno in terapia intensiva. Sono 21 le classi in quarantena. Una nuova vittima e altri 425 contagi. I numeri Covid confermano il trend negativo dell’Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.211 tamponi PCR e registrato 425 nuovi casi positivi. Stabili i ricoveri, 79 pazienti di cui 8 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la situazione nelle scuole, dall’ 1 al 10 novembre ci sono stati 111 alunni positivi e 10 casi tra il personale scolastico. Le classi che non sono state messe in quarantena (un solo caso positivo confermato per classe e partecipazione ai test nasali) sono 56. Quelle messe in quarantena perché sono stati confermati due o più casi positivi (dove vengono eseguiti i test nasali) o un caso positivo confermato (dove non vengono eseguiti i test nasali) sono 21.