Covid: ancora 2 decessi in Alto Adige e nuovo caso omicron. Un decesso a Trento e boom contagi, come in Veneto

Il governatore Veneto, Luca Zaia, in queste ore auspica che: “Si possa ridurre anche il numero di tamponi. Il contatto stretto, il bambino ad esempio che è in un’aula con un positivo non ha nessun senso, a mio avviso, che vada a fare un tampone per poi comunque restare in quarantena, per poi comunque fare un tampone alla fine”. Quarantena covid, Ciciliano (Cts): “Riduzione? Valutare impatto sui ricoveri”. Variante Omicron buca due dosi Pfizer , lo studio

NordEst – Sono due gli aspetti principali dell’andamento del contagio in Trentino fotografati dal bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria che dà conto anche di 1 nuovo decesso: un uomo, ultra ottantenne, vaccinato ma ricoverato in ospedale per altre patologie. Da un lato l’impennata dei contagi – 894 nelle ultime 24 ore – dall’altro la situazione stabile dei ricoveri in rianimazione che restano 23.

Sono stati ben 13.118 i test rapidi effettuati, dei quali 776 sono risultati positivi. A questi si aggiungono i 118 casi individuati dai tamponi molecolari (1.506 quelli analizzati ieri) che hanno confermato anche 260 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La fascia di età dove si contano più contagi rimane quella fra i 19 ed i 39 anni (328 casi) seguita da quella 40-59 (275). Negli ospedali i pazienti ricoverati sono saliti a 115, (ieri 10 nuovi ingressi ma le dimissioni sono state esattamente la metà); fortunatamente resta stabile il numero di chi si trova in rianimazione (23 pazienti). Si registrano inoltre 405 nuovi guariti, per un totale pari a 53.496. Le campagna vaccinazioni infine ha totalizzato finora 984.613 somministrazioni, di cui 390.236 seconde dosi e 163.567 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Ancora due vittime in Alto Adige. A livello provinciale al 28 dicembre, sono stati effettuati in totale 774.660 tamponi su 274.502 persone. Tamponi effettuati ieri: (27 dicembre ): 1.627. Nuovi casi testati positivi da PCR: 95. Numero delle persone testate positive al coronavirus: 100.875. Numero complessivo dei tamponi effettuati: 774.660. Numero delle persone sottoposte al test PCR: 274.502 (+437).

Nuovo caso della variante Omicron sequenziato in Alto Adige: è il 15° confermato dalle analisi. Si tratta – informa l’Azienda sanitaria in una nota – di un giovane della Bassa Atesina, che è stato testato positivo dopo un viaggio in un’altra provincia. Il sequienzamento ha confermato la variante Omicron. La persona si trova in isolamento e presenta lievi sintomi.