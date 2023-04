Trento, Caso Pedri: proseguono ricerche nel lago di Santa Giustina

Lo scorso 25 e 26 marzo si è svolta, lungo le sponde del lago di Santa Giustina, in Trentino, una nuova operazione di ricerca di Sara Pedri, la giovane ginecologa scomparsa da Cles il 4 marzo del 2021

NordEst – L’attività, coordinata dal Commissariato del governo per la provincia di Trento, è stata organizzata approfittando delle favorevoli condizioni meteo e del livello delle acque del lago, abbassatesi durante la stagione invernale. Gli esiti sono stati negativi. Per l’operazione – si apprende – è stato impiegato di un cane ricerca cadaveri specializzato del Nucleo cinofili dei carabinieri di Bologna, che ha perlustrato le rive riemerse del bacino, in particolare in località Castellaz, dove affluisce il fiume Noce.

Sono inoltre state intensificate le attività svolte dai vigili del fuoco a bordo di gommoni. Il cane per la ricerca di cadaveri è stato ulteriormente utilizzato il primo aprile, nell’ambito di scavi mirati a nord del lago. Le ricerche, dirette dai carabinieri di Cles, proseguiranno con servizi perlustrativi periodici. Nel contempo, sono state intensificate anche le attività di ricerca svolte dai Vigili del Fuoco a bordo di gommoni, che hanno battuto l’intero lago, le sponde riemerse e quelle percorribili a piedi.

Non è mancato il contributo dei Carabinieri di Cles e dei Vigili del Fuoco volontari. Il cane ricerca cadaveri è stato ulteriormente utilizzato il successivo sabato 1° aprile quando sono stati effettuati mirati scavi in un settore specifico in cui aveva fiutato una traccia, in particolare in località Castellaz del Comune di Novella, frazione Cagnò, a nord del lago, dove affluisce il fiume Noce. Nella circostanza, si è proceduto a scavare e rimuovere il massiccio limo depositatosi nel tempo, impiegando un escavatore per setacciare e movimentare centinaia di metri cubi corrispondenti alla zona citata e battuta con interesse dal cane, purtroppo senza esito. Le ricerche, dirette dai Carabinieri della Compagnia di Cles, proseguiranno con i consueti e periodici servizi perlustrativi.

