Covid: 7 nuovi contagi in Trentino, allarme vaccini over 50. In Alto Adige: 15 nuovi positivi

Preoccupa in vista dell’autunno la mancata adesione alla campagna vaccinale di chi ha più di 50 anni: nella fascia 50-69 anni in 40.000 non hanno risposto all’appello. Male anche gli insegnanti

Trento/Bolzano – Sette nuovi casi positivi da covid-19 sono stati individuati in Trentino, mentre per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi e non ci sono nuovi ricoveri. Nele ultime ore – dice il bollettino dell’Azienda sanitaria – sono stati analizzati 523 tamponi molecolari che hanno intercettato 2 nuovi casi positivi; altri 5 contagi sono stati individuati da1.291 test rapidi.Fra i nuovi casi di oggi c’è anche un bambino di 2 anni e due ragazzi in fascia 14-19 anni.

Rimane “covid free” invece la categoria over 60. Positiva la situazione ospedaliera dove da 4 giorni non vengono ricoverati pazienti a causa dell’infezione. I nuovi guariti sono 4. Sul fronte vaccinazioni, questa mattina si è raggiunta quota 496.288, di cui 195.779 seconde dosi. Nella fasce over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni sono state rispettivamente 66.349, 87.192 e 98.541.

I nuovi casi a Bolzano

In Alto Adige si registrano 15 nuovi casi positivi al covid (+4 rispetto a ieri): 10 rilevati da 530 tamponi molecolari e 5 da 2.977 test antigenici. Anche sabato nessun decesso. Come ieri i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 7, quelli in terapia intensiva 2. Le persone in quarantena/isolamento domiciliare sono 301. I nuovi guariti sono 12.

