Sanità trentina nella bufera: dopo le dimissioni del direttore generale Apss, Benetollo la Giunta nomina Ferro commissario

Dopo le polemiche legate al caso della ginecologa scomparsa, preso atto della volontà del dottor Pierpaolo Benetollo di rimettere il proprio mandato da direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed a seguito degli esiti dell’indagine interna che si è conclusa sabato, riguardante il reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Santa Chiara, la Giunta provinciale di Trento ha nominato sabato in serata il commissario che avrà il compito di guidare l’APSS

Trento – L’incarico è stato affidato al dottor Antonio Ferro (nella foto), attuale direttore sanitario dell’Apss.

Nel ringraziare il dottor Pier Paolo Benetollo per il lavoro svolto, con particolare riferimento all’impegno per contrastare gli effetti del Covid-19, la Giunta ha già comunicato al professionista l’intenzione di avvalersi della sua esperienza anche in ottica di continuità con il programma di riorganizzazione dei servizi ospedalieri trentini.

La nomina di Ferro – in prima linea da mesi nella lotta contro la pandemia in Trentino -, è arrivata al termine di una giornata movimentata, iniziata con la lettera di dimissioni del direttore generale Pierpaolo Benetollo, proseguita quindi con la notizia del trasferimento ad altro incarico del primario di ginecologia e ostetricia dottor Tateo, e terminata dopo le 20 con la nomina a commissario dell’Azienda Sanitaria trentina dell’attuale direttore sanitario Antonio Ferro.