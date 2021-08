Covid: 2 ricoveri in meno in Trentino e 46 positivi. In Alto Adige 79 nuovi casi

Sono 22 i pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali in Alto Adige, di cui tre in terapia intensiva, mentre sono 5 i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Non sono stati registrati nuovi decessi. Le persone in quarantena sono 1.423, così l’Azienda sanitaria.