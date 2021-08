Covid, a Trento salgono ricoveri: 30 in ospedale e altri 44 contagi, nessun decesso. A Bolzano 94 positivi a fronte di 7.035 test

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – C’è un dato del bollettino Apss di oggi che salta all’occhio e riguarda i ricoveri ospedalieri, che salgono a 30 per via di 4 nuovi ingressi avvenuti ieri e compensati in minima parte da 1 dimissione. Per fortuna nessuno si trova in rianimazione, ed è sempre una buona notizia poter registrare l’assenza di decessi, ma l’appello delle autorità sanitarie è quello di aderire alla campagna perché il vaccino riduce decisamente la possibilità di contrarre il virus e comunque di contrarre un’infezione tale da costringere al ricovero in ospedale.

I contagi oggi sono 44 scoperti grazie a circa 3.500 tamponi analizzati nella giornata di ieri. Per la precisione, il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ha testato 562 tamponi molecolari che hanno individuato 9 nuovi casi positivi, confermando anche 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 2.961, dei quali 35 sono risultati positivi.

Fra i nuovi contagiati ci sono anche 13 fra bambini e ragazzi: 1 è molto piccolo (ha meno di 2 anni), 1 ha tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni. Salendo con gli anni troviamo 2 soggetti tra 60-69 anni ed altri 2 di 80 e più anni.

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 986 tamponi PCR e registrato 46 nuovi casi positivi. Inoltre dei 6.049 test antigenici effettuati ieri 48 sono risultati positivi.

Sono 18 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e altri 3 si trovano in terapia intensiva. Altri 4 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il numero complessivo di decessi rimane stabile a 1.184 . Le persone in quarantena attualmente sono 1.402.