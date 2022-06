Covid: 2 decessi in Trentino, 31 i ricoverati in ospedale

Posted on

Prosegue il tour in Trentino con l’assessore provinciale all’università e alle politiche giovanili, Sara Ferrari Trento – Venerdì 18 maggio alle 20, appuntamento a Transacqua nel comune di Primiero S. Martino di Castrozza, all’Istituto Comprensivo, in Via delle Fonti 10, alle ore 20. Durante l’incontro, come è già avvenuto in altre valli trentine, l’assessore incontra le […]