Pergine Valsugana riscopre la pala d’altare della Cappella di S. Andrea

Posted on

Achammer, azione comune è fondamentale. Kompatscher a Bruxelles: incontro con Tajani Trento/Bolzano – In tempi come questi, in cui a livello nazionale la nostra autonomia viene sempre più messa in discussione, un’azione comune e concertata è fondamentale”. Lodice il segretario Svp Philipp Achammer, dopo un incontro con una delegazione del Patt. Nel corso dell’incontro – si […]