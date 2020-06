Covid-19, A Feltre riaprirà a breve negozio bricolage: negativi 18 tamponi. Zaia: “Ancora 22 focolai in Veneto, usate le mascherine”

Lo conferma in una nota la direzione dell’Ulss1 Dolomiti

Feltre (Belluno) – In seguito al piccolo focolaio di Feltre, tutti i 18 tamponi processati nelle ore notturne hanno dato esito negativo.

Il punto vendita coinvolto nel focolaio epidemico, lunedì mattina è stato ispezionato dallo SPISAL senza evidenza di elementi di criticità. L’Azienda Ulss1 autorizzerà, pertanto, la riapertura.

In relazione alle notizie circolate circa il coinvolgimento di un altro punto vendita cittadino, presso il quale operava uno dei sei soggetti coinvolti nel focolaio epidemico, sono stati condotti approfondimenti ispettivi risultati negativi. Per tale punto vendita non viene, quindi, adottato alcun provvedimento.

«Il focolaio epidemico, salvo nuove evidenze derivanti dalla prosecuzione della sorveglianza attiva, si avvia verso l’isolamento», conferma il dottor Sandro Cinquetti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss Dolomiti.

«Ringrazio molto tutti gli operatori dell’Azienda che hanno agito con tempestività e hanno dedicato l’intero fine settimana ad approfondimenti, indagini ed analisi consentendo il contenimento epidemico raccomandato per queste complesse situazione, determinando l’efficacia dell’azione dell’Ulss in questo evento», conclude il direttore Adriano Rasi Caldogno.

La conferenza di Zaia

‘Obbligatori e gratuiti test per le badanti che riprendendo il loro servizio nelle famiglie in Veneto’, ha confermato il governatore veneto Luca Zaia, particolarmente irritato dagli assembramenti domenicali in spiaggia.

