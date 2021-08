Covid, aumentano i ricoveri in Trentino Alto Adige: zero decessi. Task force al lavoro per scuola in presenza

Posted on

Sabato poco dopo le 13.30, si è verificato un incidente su Cima Carega, nelle Piccole Dolomiti, dove un escursionista vicentino cinquantenne è scivolato in un canalone per circa 100 metri, riportando dei politraumi NordEst – L’uomo si trovava in compagnia del figlio quindicenne quando, ad un tratto, in località Passo Zebola, ha perso aderenza a causa del fondo […]