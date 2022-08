Auto esce di strada in modo autonomo a Tonadico e termina la corsa sul marciapiede: ferito non grave un anziano

L’incidente che ha interessato un’auto Subaru, è avvenuto verso le 10.30 di mercoledì. Diversi interventi non gravi del 118 di zona

Primiero (Trento) – Vigili del fuoco di Primiero mobilitati mercoledì mattina verso le 10.30 per l’uscita di strada autonoma di una vettura Subaru, che ha terminato la sua corsa sul marciapiede in Via Sorelle Lucian a Tonadico. Fortunatamente in quel momento non passavano turisti, in un’area particolarmente frequentata in questo periodo. In corso di accertamento le cause dell’incidente, da parte della Polizia locale di Primiero intervenuta sul posto per i rilievi di legge. L’uomo di 84 anni, è stato trasferito in ambulanza, in codice giallo al pronto soccorso di Feltre.

Verso le 10 del mattino, intervento dell’ambulanza in codice giallo anche a San Martino di Castrozza, per un 25enne che ha riportato varie lesioni traumatiche, secondo quanto riferisce la Centrale di Trentino Emergenza. E’ stato trasferito all’ospedale di Feltre. Verso le 14 del pomeriggio di mercoledì, soccorsa anche una bimba di 3 anni in seguito ad una caduta non grave, sempre a San Martino di Castrozza.

Infine, nel tardo pomeriggio di mercoledì, elisoccorso nel Vanoi, a Cicona, per prestare i primi soccorsi ad un’anziana, che ha accusato un grave malore.