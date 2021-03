Covid, 1 vittima in Trentino e quasi 8mila over75 prenotati per vaccino. Altri 3 decessi in Alto Adige

Da lunedì 15 marzo scatta la zona rossa. Un decesso, 273 nuovi contagi, 64.063 vaccinazioni, 147 nuove guarigioni in provincia di Trento

Trento/Bolzano – Sono poco più di 270 i nuovi contagi da Sars-CoV-2 in Trentino. Lo conferma l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che nel suo bollettino odierno indica anche un nuovo decesso, mentre le vaccinazioni hanno superato quota 64.000.

Secondo i dati forniti dall’Azienda sanitaria, domenica pomeriggio erano 7.982 le persone che avevano prenotato la vaccinazione. Si tratta di persone appartenenti alla classe d’età che va dai 75 ai 79 anni. Per loro, sabato alle 23.00, si è aperto il cancelletto delle prenotazioni.

Nel dettaglio, in Trentino sono 158 i nuovi casi positivi al molecolare mentre altre 115 persone sono risultate positive all’antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato la positività di 52 soggetti il cui contagio era stato rilevato nei giorni scorsi dai test rapidi.

De nuovi positivi di domenica, 125 sono asintomatici mentre 139 sono i pauci sintomatici. Anche domenica appare significativo il dato riferito ai nuovi casi fra i giovanissimi: il rapporto ne indica altri 50 (5 hanno tra 0-2 anni, 11 tra 3-5 anni, 8 tra 6-10 anni, 9 tra 11-13 anni, 17 tra 14-19 anni) mentre la classi in quarantena arrivano ormai a 162.

Fra gli ultra settantenni ci sono invece 31 nuovi casi. Negli ospedali i nuovi ingressi per Covid-19 non diminuiscono: ieri ci sono stati 23 nuovi ricoveri contri 12 dimissioni; al momento il totale dei pazienti ricoverati per coronavirus sono 247, di cui 47 in rianimazione. In ospedale tra l’altro è avvenuto l’unico decesso riportato oggi dal bollettino dell’Azienda sanitaria.

Ci sono poi 147 nuove guarigioni che portano il totale a 32.174 Gli aggiornamenti sui tamponi analizzati riportano altri 1.544 molecolari (927 all’Ospedale Santa Chiara e 617 alla Fem) ai quali si aggiungono altri 1.160 tamponi rapidi antigenici. Uno sguardo infine alle vaccinazioni che stamattina hanno raggiunto quota 64.063, compresi i richiami che sono 22.070 e le 7.503 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Il punto a Bolzano: da lunedì ancora arancione

Altre 3 vittime del Coronavirus in Alto Adige. A livello provinciale ad oggi (14 marzo) sono stati effettuati in totale 512.653 tamponi su 201.034 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (13 marzo ): 1.126

Nuovi casi testati positivi da PCR: 73

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 44.556

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 512.653

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 201.034 (+508)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 965.006

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 23.484

Test antigenici eseguiti ieri: 4.964

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 30