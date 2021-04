Covid: 1 decesso in Trentino, calano ricoveri e riaprono Rsa. Dal Quirinale 11 nuovi cavalieri trentini

I nuovi contagi sono 97 a Trento, vaccinazioni a quota 174.870. In Alto Adige nessuna nuova vittima

Trento/Bolzano – Nelle ultime ore si registra in Trentino ancora un decesso per coronavirus e 97 nuovi contagi. Continua a migliorare la situazione negli ospedali dove i pazienti covid al momento sono 89, di cui 20 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri ma le dimissioni sono state di più, 11. I nuovi guariti sono 82. Secondo il bollettino di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono 58 i nuovi casi positivi su 1.401 tamponi molecolari e 39 su 1.113 test rapidi antigenici. I tamponi molecolari hanno anche confermato 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i giovanissimi ci sono altri 31 contagi (5 hanno tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni). Le classi in quarantena al momento sono 82. Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina si è arrivati a quota 174.870, compresi 42.244 richiami. Nel dettaglio, agli ultra ottantenni finora sono state somministrate 55.664 dosi, nella fascia 70-79 anni 41.639 dosi e tra i 60-69 anni 29.490 dosi.

In Alto Adige nelle ultime ore 91 nuovi casi e nessun decesso. I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 91 nuovi casi positivi: di questi, 57 sono stati rilevati sulla base di 929 tamponi pcr (213 dei quali nuovi test) e 34 sulla base di 8.795 test antigenici.

Covid: 11 nuovi cavalieri della Repubblica

Congratulazioni e ringraziamenti dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e dell’assessore Stefania Segnana sono giunte in occasione dell’ufficializzazione dei nomi degli 11 professionisti e volontari del Trentino che saranno insigniti dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica.

In breve