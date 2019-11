Cortina, Camion fuori strada: Alemagna chiusa per diverse ore sabato

Posted on

Nuovo successo per il birrificio primierotto Visita la pagina Facebook del festival Trento – Il birrificio primierotto si aggiudica anche Premio Speciale per l’impiego di materia prima trentina. Ecco le birre premiate divise per le 9 categorie del concorso: CATEGORIA 1 Birre chiare alta e bassa fermentazione di ispirazione tedesca e ceca […]