Cortina avvia la stagione dello sci, aumentano i prezzi, molte le novità del Dolomiti Superski

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

In funzione seggiovia Col Gallina. Da dicembre si tornerà a sciare anche ai piedi del Cimon della Pala a passo Rolle

NordEst – La stagione invernale comincia sabato 11 novembre, a Cortina d’Ampezzo, con l’apertura anticipata del primo impianto di risalita e della prima pista per lo sci alpino, la seggiovia del Col Gallina, al passo Falzarego.

Altri impianti a fune seguiranno nei prossimi giorni: è già stata preannunciata l’apertura della funivia del monte Faloria, con la seggiovia Vitelli e la sciovia dei Tondi, per venerdì 17 novembre.

Appuntamenti da non perdere

FIS SKI WORLD CUP

15/12/2017 Val Gardena – Super G maschile

16/12/2017 Val Gardena – Discesa libera maschile

17/12/2017 Alta Badia – Slalom gigante maschile

18/12/2017 Alta Badia – Slalom parallelo maschile

20/01/2010 Cortina d’Ampezzo – Super G femminile

21/01/2018 Cortina d’Ampezzo – Discesa libera femminile

23/01/2018 Plan de Corones – Slalom gigante femminile

FIS WORLD CUP SNOWBOARD

14-15/12/2017 Carezza – PGS maschile e femminile

16/12/2017 Cortina d’Ampezzo – slalom parallelo notturno m/f

15-17/03/2018 Alpe di Siusi – Slopestyle maschile e femminile

FIS WORLD CUP FREESTYLE SKI

20-22/12/2017 San Candido, Baranci – FIS World Cup Skicross m/f

14-16/03/2018 Alpe di Siusi – Slopestyle maschile e femminile

FIS EUROPA CUP SCI ALPINO

13/12/2017 Obereggen – Slalom speciale maschile

16/12/2017 Plan de Corones/San Vigilio di Marebbe Parallelo notturno m/f

18/12/2017 Pozza di Fassa – Slalom notturno maschile

18-21/12/2017 Passo San Pellegrino – Discesa libera femminile

FIS WORLD AND EUROPEAN CUP SCI NORDICO E BIATHLON

16-17/12/2017 Dobbiaco – Coppa del Mondo di sci di fondo

06-07/01/2018 Val di Fiemme – Tour de Ski sci di fondo

13/01/2018 Alta Pusteria – Pustertaler Skimarathon

12-14/01/2018 Val di Fiemme – Coppa del Mondo di Combinata Nordica m, Predazzo

15-21/01/2018 Anterselva – Coppa del Mondo di Biathlon

28/01/2018 Moena – Marcialonga Fiemme e Fassa

03/02/2018 41° Gran Fondo Dobbiaco-Cortina 50 km classic

04/02/2018 11a edizione Dobbiaco – Cortina Skating 30 km

17-18/02/2018 Casies – Gran Fondo della Val Casies

Feste sulla neve ed eventi

S. Silvestro 2017 Festa di San Silvestro in diverse località delle Dolomiti

06-14/01/2018 Dobbiaco – Dolomiti Balloon Festival – raduno internazionale di mongolfiere

13-14/01/2018 Carezza – Telemark Festival

10-12/01/2018 San Candido – 28° Snowfestival delle sculture di neve – 1a parte

15-17/01/2018 S. Vigilio di Marebbe – 28° Snowfestival delle sculture di neve – 2a parte

28/01/2018 Alpe di Siusi – Torneo di golf invernale

18-25/03/2018 Alpe di Siusi – Swing on snow

Carnevale 2018 Feste di Carnevale con sfilate e divertimento in tutte le zone del

Dal 17/01 al 13/02/2018 Carnevale Ladino in Val di Fassa

Febbraio 2018 Valfloriana in Val di Fiemme – Il Carnevale dei Matoci

10-18/03/2018 21° Dolomiti Ski Jazz 2018 in Val di Fiemme

07-11/03/2018 Moena (Alpe Lusia-San Pellegrino) – Polartec Scufoneda 2018

Settimana internazionale del Telemark– Freeride week

25.03.2018 Alta Badia – Dé dl Vin/Wine Skisafari

02/04/2018 Alta Badia – The Skicarousel Vintage Party

31/01/2018 Alpe di Siusi – Südtirol Moonlight Classic sci di fondo notturno

28/01/2018 Alta Badia – Tour de Sas, gara di scialpinismo

16/03/2018 Sellaronda Skimarathon – Partenza da Canazei

17/03/2018 Helmissimo – lo slalom gigante più lungo dell’Alta Pusteria

07/04/2018 Val Gardena – Südtirol Gardenissima, gigante sci lunghissimo