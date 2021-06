Corte dei Conti condanna Comune di Rovereto sul caso Amadori, ma sindaco annuncia ricorso

Posted on

Le organizzazioni rappresentative del comparto unite nell’invitare i propri associati a sostenere chi vive situazioni di disagio a causa dell’emergenza in atto Trento – In prima battuta si è chiesto a tutti i soci beneficiari dei sostegni governativi (600 euro per il mese di marzo e 800, se confermate, a aprile e maggio) di indirizzare […]