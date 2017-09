Corso Base AVULSS, al via sabato 30 settembre a Imèr

Connect on Linked in

Prende il via sabato 30 settembre ad ore 14,30 presso “Le Sieghe “ di Imer il Corso Base per il Volontariato Socio-Sanitario proposto dall’ Avulss di Primiero-Vanoiassieme alle Associazioni LILT e MANO AMICA

Imèr (Trento) – E’ una proposta di volontariato nuova, per migliorare le risposte al bisogno di aiuto delle persone, lavorando in rete. Lo scopo è consentire, a quanti lo desiderano, la possibilità di acquisire l’indispensabile preparazione di base per un volontariato socio-sanitario, gratuito, continuativo, organizzato e riconosciuto, per potersi porre accanto a chi si trova in situazioni di bisogno, di difficoltà e di malattia.

Al volontario che avrà frequentato almeno ¾ delle lezioni, verrà rilasciato, previo colloquio orientativo, un attestato di frequenza ed idoneità al servizio di Volontariato. Per i volontari che intendono operare in una delle Associazioni sono previsti successivi incontri di approfondimento, tirocini sul posto e formazione permanente per tutti.

Il corso è aperto a tutte le persone di buona volontà che vogliono impegnarsi per dare un po’ del loro tempo agli altri e anche a coloro che possono aiutare nella gestione dell’Associozione.