Coronavirus, un nuovo decesso e un contagio in Trentino

Tutti gli ultimi dati in Regione e i nuovi provvedimenti. Tornano anche le feste di matrimonio

Trento/Bolzano – Fino a venerdì in Trentino si registra un nuovo decesso da coronavirus in Rsa e un contagio, mentre i ricoveri sono 2. I tamponi eseguiti sono invece 1200. In mattinata il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti ha visitato l’ospedale di Cavalese.

Fugatti a Cavalese: “Prosegue l’impegno per sostenere la sanità nelle valli”

La conferenza stampa della Provincia

La situazione in Alto Adige

In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 626 tamponi, di cui due sono risultati positivi. Scende a 4 il numero di pazienti in reparto e uno in terapie intensiva.

Altre 10 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.100 (+15 rispetto al giorno precedente).

In breve

Bar chiuso a Trento, violate regole covid-19.Violate le regole di sicurezza anti Covid, chiuso 5 giorni un bar di Trento in via Torre Vanga. Nei locali mancava il gel igienizzante per le mani e chi serviva al tavolo non indossava la mascherina.

Bisesti in visita alla scuola materna “V. de Panizza” di Trento: “Allo studio una semplificazione dei protocolli per l’apertura di settembre”

Estate 2020: novità nella gestione dei servizi estivi per bambini/ragazzi

Commissione patenti: dal 19 giugno riprende l’attività