Coronavirus: un morto e 12 nuovi casi in Trentino, in Alto Adige nessun decesso

Centinaia interventi dei pompieri, forti nevicate in Cadore Belluno – Piogge intense e allagamenti nella provincia veneziana, danni causati dal forte vento, nevicate e interruzioni sulle strade del Cadore, black out elettrici: sono le conseguenze provocate dal maltempo in Veneto, colpito dalla scorsa notte dall’intensa perturbazione che ha riportato d’improvviso l’inverno più crudo nella regione. A […]