Coronavirus: un decesso di un 93enne e un nuovo contagio in Trentino. Al via l’indagine di sieroprevalenza nazionale

Il totale delle persone contagiate da inizio epidemia è 5400. Sono 675 i tamponi effettuati

Trento – Nelle ultime 24 ore si registra in Trentino un solo nuovo caso di contagio da Coronavirus, a fronte di 675 tamponi effettuati, secondo i dati comunicati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si tratta di una persona che ha manifestato sintomi negli ultimi 5 giorni, non proveniente da residenze sanitarie assistite.

Da segnalare – prosegue la nota – anche il decesso di una persona, di 93 anni, deceduta all’ospedale di Rovereto. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano 4, di cui 2 a Trento e 2 a Rovereto, mentre 276 sono assistiti a domicilio. Il totale delle persone contagiate dall’inizio dell’epidemia arriva a 5400, di cui 4242 tra guariti e clinicamente guariti e 462 decedute.

Al via l’indagine di sieroprevalenza nazionale. I comuni trentini interessati sono:

Ala

Altopiano della Vigolana

Andalo

Arco

Avio

Baselga di Pinè

Borgo Valsugana

Caldonazzo

Calliano

Castel Ivano

Cavalese

Cembra Lisignago

Cles

Dimaro Folgarida

Fai della Paganella

Fierozzo

Folgaria

Lavarone

Lavis

Ledro

Levico Terme

Mezzocorona

Mezzolombardo

Moena

Mori

Nago-Torbole

Novella

Panchià

Pergine Valsugana

Pomarolo

Predaia

Primiero San Martino di Castrozza

Rabbi

Riva del Garda

Roverè della Luna

Rovereto

San Michele all’Adige

Scurelle

Sella Giudicarie

Storo

Strembo

Terre d’Adige

Torcegno

Trambileno

Trento

Vallarsa

Vermiglio

Volano

In breve

