Coronavirus, rinviato referendum 29 marzo. Mattarella: “Serve unità d’intenti”

Il Presidente della Repubblica: “Seguire le indicazioni del governo, niente ansia. Dobbiamo avere fiducia nell’Italia”

NordEst (Adnkronos) – “L’Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente con piena trasparenza e completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione”. Si apre così il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Video).

“L’insidia di un nuovo virus che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti. Siamo un grande Paese moderno, abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale che sta operando con efficacia e con la generosa abnegazione del suo personale, a tutti i livelli professionali”, aggiunge.

Rinviato il referendum

Il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare il referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo, a data da definirsi. In arrivo un secondo decreto, è quanto emerge da fonti parlamentari. “Il Governo ha ritenuto opportuno rivedere la decisione circa la data del referendum che era stata fissata prima dell’emergenza sanitaria, allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un’informazione adeguata”. Lo dichiara il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

I primi stanziamenti

“Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando questa emergenza non solo sanitaria, anche economica”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Si tratta di un’iniziativa che richiede un passaggio parlamentare perché c’è uno scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica. Riteniamo di dover assumere misure straordinarie, urgenti in un contesto così emergenziale. Siamo consapevoli della responsabilità che incombe su di noi. Nel consiglio dei ministri, mi sono premurato di distribuire una cartellina con le proposte che ci sono pervenute in questi giorni dalle forze di opposizione. Ho invitato tutti i ministri a leggere queste proposte come le ho lette io. Questo non significa che non ci sia una distinzione di ruoli”, aggiunge.

Il punto nazionale

Altri approfondimenti