Coronavirus, nessun decesso in Trentino, 15 nuovi contagi

Dieci i positivi registrati negli ultimi cinque giorni

Trento – Nessun decesso in Trentino. Ci sono 15 contagi, 10 registrati negli ultimi cinque giorni e 5 di persone soggette a screening, di questi 10, 5 provengono da Rsa.

Sono invece 6 le persone in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono 1.878. “La costanza che avevamo richiesto sui circa 2.000 tamponi al giorno ormai è raggiunta. Abbiamo fatto circa 74.000 tamponi che, proporzionato alla popolazione residente, sono il 13,9%.

Non si tratta ovviamente di 74.000 persone diverse, perché ci sono casi in cui il tampone viene effettuato più volte sulla stessa persona, ma è un indicatore importante per capire la tendenza. In Veneto sono all’11% in Friuli al 9,2%”, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

