Covid-19 in Trentino, ancora una persona deceduta e 19 contagiate

Posted on

La notte di sabato 5 marzo 2016 si dorme gratis in migliaia di B&B in tutta Italia per far conoscere queste strutture locali Trento – B&B day si propone di far conoscere il mondo del B&B, fatto di ospitalità familiare e colazioni con prodotti tipici, diverso dall’accoglienza standard della ricettività alberghiera. […]