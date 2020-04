Coronavirus, Kompatscher: intesa raggiunta con altre Regioni. A Bolzano calano pazienti in rianimazione

Lo Stato elabori le linee guida che le Regioni applicheranno

Bolzano – Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha espresso apprezzamento per l’intesa raggiunta oggi in videoconferenza con i colleghi delle altre Regioni.

“Abbiamo concordato che per ripartire è giusto che lo Stato elabori linee generali e i criteri per ripartire, in modo da delineare quando, chi e in che modo potrà ripartire. In base a queste linee guida le Regioni e Province autonome insieme ai datori di lavoro e alle parti sociali concorderanno come mettere in pratica questi criteri generali”, ha detto Kompatscher.

“Sabato sera ci sarà un altro chiarimento con i colleghi, con la cosiddetta cabina di regia”, ha detto Kompatscher. Visto che ormai in Alto Adige il numero dei guariti da Covid-19 è superiore alle nuove infezioni e che il numero dei pazienti nei reparti di terapia intensiva diminuisce di giorno in giorno, negli ospedali dell’Alto Adige possono ripartire gli interventi chirurgici programmati, ha chiarito Kompatscher. “Questo non significa che l’emergenza è superata, ma cercheremo di ripartire gradualmente come si evince dall’ordinanza che ho firmato oggi e che prevede la ripresa graduale di diverse attività”.

In Alto Adige cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che ad oggi sono 21 (-4), ma sale il numero dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 7, cinque negli ospedali e due nelle case di riposo. Aumenta anche il numero dei guariti da Covid-19. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 1.190 tamponi, 29 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di questi dati il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.325. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 222 pazienti affetti da Covid-19. Altre 52 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 148 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo sino a questa mattina è di 91 persone. Sono quindi complessivamente 239 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19. Sono 530 le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 212 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 742 (+ 64 rispetto al giorno precedente), informa l’Azienda sanitaria.