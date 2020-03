Coronavirus in Veneto, Zaia: “Inasprire misure, stop a passeggiate”: videoconferenza Regione Veneto 16 marzo

NordEst – “E’ necessario inasprire le misure restrittive previste dal decreto della scorsa settimana: quindi bisogna andare alla chiusura dei centri commerciali la domenica e soprattutto stop alle passeggiate nei parchi cittadini“. E’ quanto chiede il presidente del Veneto, Luca Zaia al governo: “Perché bisogna ‘stare a casa’, e le passeggiate in solitaria all’aria aperta non si possono trasformare in passeggiate di massa come è successo ieri in molti parchi e piste ciclabili del Veneto”.

“Il 25 marzo scade il decreto, deve essere reiterato e bisogna costruire un provvedimento ancora più restrittivo. Noi siamo intenzionati infatti a chiedere al Governo ancora più restrizioni”, ribadisce Zaia, sottolineando che “la mia libertà finisce dove inizia la tua, quella del mio vicino di casa. Anch’io sono uno che ama correre e va in campagna dove non trova nessuno. Ma non ci vado più”.

Il punto della Regione Veneto

Pubblicato da Luca Zaia su Lunedì 16 marzo 2020