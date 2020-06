Nessun decesso registrato nelle ultime ore

Trento – In Trentino, nelle ultime 24 ore, nessun decesso per coronavirus e un solo caso positivo. Il dato, comunicato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitaria, è uguale a quello di domenica.

I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere della provincia sono 8, di cui uno affidato alle cure intensive.

In breve