Coronavirus in Trentino: positivi il presidente della Provincia Fugatti e gli assessori Gottardi e Spinelli. Trentino è zona gialla (AUTOCERTIFICAZIONE)

l presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e due assessori, Mattia Gottardi e Achille Spinelli, sono risultati positivi al Sars-Cov-2. 225 positivi, 4 decessi, record con 3.723 tamponi . Sono 225 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nel rapporto di mercoledì dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi i sintomatici sono 106 e, più in generale, ci sono 56 contagi fra over 70. Il rapporto registra anche 4 nuovi decessi e 222 pazienti ricoverati

Trento – È questo l’esito dei tamponi disposti dopo la notizia della positività di un dirigente dei servizi di staff della Giunta. Come noto, questa circostanza ha fatto scattare le misure di sicurezza e da venerdì i componenti dell’esecutivo hanno osservato l’isolamento volontario. Lunedì la risposta dei test conferma la necessità di disporre la quarantena per tutti i soggetti che hanno partecipato alla seduta di giunta dello scorso di venerdì.

Al momento la positività – che riguarda anche il responsabile dell’ufficio stampa – è di tipo asintomatico ed anche per questo motivo le attività dell’esecutivo proseguiranno in modalità telematica.

Trentino in zona gialla

Il Dcpm entra in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre. L’Italia è divisa in tre aree, gialle, arancioni e rosse. Non si può parlare di zone verdi, “perché l’emergenza c’è e nessun area è esclusa”. Il Trentino è inserito nella zona gialla, quella con minor restrizioni.

Nella zona gialla c’è il coprifuoco fra le 22 e le 5. E’ possibile uscire solo per comprovati motivi, e ci vuole l’autocertificazione. Scarica il modulo:

Sono consentiti gli spostamenti anche fuori regione, purché le regioni accanto siano nella stessa zona rischio moderato. Dunque non risulta possibile spostarsi in Alto Adige e Lombardia, zone rosse; né In Veneto zona arancione. Ma si possono attraversare regioni “arancioni” o “rosse” per raggiungere altre regioni in fascia gialla. Il Dpcm recita: “il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti”.

È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.