Iscrizioni in crescita all’Istituto Superiore di Primiero, la dirigente Prodi: “Ringrazio studenti, famiglie e docenti”

Saranno 68 i nuovi iscritti di classe prima all’Istituto Superiore di Primiero per il prossimo anno scolastico 2024/25: tra gli alunni in uscita dalla SSPG, 32 hanno infatti scelto l’Istituto Tecnico Economico, 20 il Liceo Scientifico delle Scienze applicate e 16 l’Istituto Tecnico Tecnologico CAT

Primiero (Trento) – Questo l’importante risultato all’indomani del 10 febbraio, termine ultimo per le nuove immatricolazioni sul portale MIUR: ed entro l’estate

potrebbero aggiungersi anche altre nuove leve, se si verificheranno trasferimenti da altri Istituti, come negli ultimi anni. Il cospicuo incremento nelle iscrizioni – che superano di circa il 60% la media degli ultimi tre anni – attesta l’evidente apprezzamento dell’utenza, sia locale sia feltrina, rispetto all’offerta formativa dell’Istituto, i cui nuovi studenti saranno per due terzi locali e un terzo di area bellunese. Nell’ultimo biennio, infatti, l’Istituto superiore ha puntato sul rinnovare la propria offerta formativa con nuovi progetti e attività didattiche, da affiancare alle iniziative ormai peculiari del polo scolastico, come le settimane linguistiche, la simulazione di attività cooperativa, la caratterizzazione negli ambiti energia e sostenibilità o la collaborazione con FAI ed enti pubblici nel valorizzare il patrimonio culturale.

I nuovi percorsi

Grazie ai fondi PNRR, si sono progettati e introdotti infatti nuovi percorsi di metodo di studio e laboratori creativi pomeridiani, finalizzati a promuovere il successo scolastico e a potenziare le competenze di base degli studenti, e si è realizzato l’innovativo Spazio LABS, un ambiente di apprendimento ideale per il cooperative learning.

Soddisfazione per i numeri in crescita

Esprime soddisfazione per i risultati ottenuti, la dirigente Maria Prodi (nella foto ndr): “Ringrazio innanzitutto gli studenti e le famiglie trentine e bellunesi per la stima accordata alla nostra proposta didattica e formativa, ma ringrazio anche tutti i docenti impegnati nelle iniziative di orientamento, quest’anno particolarmente impegnative ed eterogenee. Credendo nell’importanza di sostenere i ragazzi e le loro famiglie nella difficile scelta di un proprio percorso di studio e di vita, infatti, abbiamo cercato di potenziare il raccordo tra i nostri ordini di scuola e di proporre numerose iniziative, alcune anche innovative, come l’adesione al progetto sperimentale Orient-Format per la SSPG e SSSG o l’incontro formativo dedicato all’Orientamento e curato dal docente universitario Marco Dallari. Le attività – conclude la dirigente – sono state coordinate dalla nuova figura strumentale per l’Orientamento e promosse dalla Commissione trasversale per l’Orientamento. Il nostro impegno per il futuro sarà ora consolidare la fiducia accordataci attraverso il nostro impegno educativo e didattico quotidiano”.