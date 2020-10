Coronavirus: in Trentino 207 nuovi positivi ma nessun decesso

NordEst – In aumento i casi di contagio da coronavirus in Trentino: oggi sono 207 su 3.017 tamponi analizzati. Nessun caso viene registrato nelle Rsa e non ci sono stati decessi. I ricoveri sono attualmente 68, di cui 3 in terapia intensiva. Sul fronte scuola, altre 20 classi sono state poste in quarantena, portando il totale a 111.

I dati del rapporto quotidiano dell’Azienda sanitaria sono stati resi noti dall’assessore alla salute Stefania Segnana. Commentando i dati, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, si è detto preoccupato, anche se il numero attuale dei positivi (1.129) – ha sottolineato – è al di sotto della media nazionale.

In breve