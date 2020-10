Coronavirus: in Alto Adige 247 nuovi casi positivi fino a giovedì 22 ottobre. Berlino inserisce Alto Adige fra zone a rischio

Superata la soglia dei cento ricoveri

Bolzano – Sono 247 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sulla base della valutazione di 2.294 tamponi (di cui 1.131 nuovi test) nelle ultime 24 ore. Le persone testate positive al coronavirus dall’inizio dell’emergenza sono 5.549.

Aumentano anche i ricoveri, che superano quota cento: sono 106 nei normali reparti ospedalieri e 8 in terapia intensiva. Altri 25 pazienti Covid-19 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.549, delle quali 23 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 2.935 (9 in più rispetto ad ieri). A queste si aggiungono 938 persone (due in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

Il governo tedesco ha inserito una gran parte dell’Italia, fra le zone a rischio Covid

L’inserimento vale a partire da sabato prossimo. Tra le regioni italiane ci sono anche Lombardia, Lazio e Toscana. Rientra nella lista anche la provincia di Bolzano. Nell’elenco aggiornato figurano anche Polonia, Svizzera e quasi tutta l’Austria.

Stando alle regole in vigore, chi rientrerà da questi luoghi dalle ferie autunnali, dovrà fare una quarantena di 14 giorni o sottoporsi a un test per il Covid all’arrivo in Germania.