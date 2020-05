Coronavirus: da 5 giorni nessun decesso in Alto Adige

Su 834 tamponi 3 nuovi casi

Bolzano – In Alto Adige nessun decesso, confermando il trend positivo da ormai 5 giorni, e 3 nuovi casi su 834 tamponi effettuati. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 59 pazienti affetti da Covid-19.

Altre 37 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 5 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 2 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria. Resta invariato a 290 il bilancio delle persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

Sono 1.908 le persone guarite dal Covid-19 (+36 rispetto a ieri). A queste si aggiungono 699 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.607 (+48 rispetto al giorno precedente).

In breve

Le Feste Vigiliane di Trento si terranno in forma ridotta giovedì 25 e venerdì 26 giugno. Lo rendono noto il Comune e il Centro Santa Chiara precisando di voler dare “un messaggio di condivisione, di speranza e di leggerezza”.

I carabinieri di Sarentino hanno arrestato due uomini del posto per il reato di violenza e resistenza a un pubblico ufficiale. Ieri sera, poco dopo le 23, i militari hanno controllato un bar, che era palesemente ancora aperto, anche se gli esercizi commerciali in questi giorni possono tenere aperto al massimo fino alle ore 22. Durante il controllo un uomo, visibilmente alterato dall’alcol, ha prima spintonato un carabinieri e poi aggredito anche il militare donna. Solo con grande fatica i militari sono riusciti ad ammanettarlo. Nel tentativo di liberare l’amico un altro cliente ha aggredito i carabinieri che però sono riusciti a bloccarlo. I due sarentinesi, di 49 e 58 anni, ora sono agli arresti domiciliari.