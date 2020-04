Coronavirus: ancora 1 vittima e 11 positivi in Alto Adige. Bolzano accelera su disegno di legge fase 2

Proseguono intanto in tutta Italia, anche le proteste di esercenti, parrucchieri, baristi contro le decisioni del governo

Bolzano – Ancora una vittima di coronavirus in Alto Adige: in totale sono 275 dall’inizio dell’emergenza, 167 negli ospedali e 108 (uno in più rispetto a ieri) nelle residenze per anziani.

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 1.079 tamponi, 11 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.518. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 41.297 tamponi su 19.178 persone.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 199 pazienti affetti da Covid-19.

Altre 40 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 9 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 4 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria.

1.799 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 1.954 (+ 70 rispetto al giorno precedente), si legge nella nota della Provincia.

La fase 2

In Provincia di Bolzano, fervono già i lavori per la predisposizione del disegno di legge con il quale la Provincia intende regolamentare le graduali riaperture e ripresa di attività.

La Giunta provinciale intende approvare il disegno di legge per presentarlo al Consiglio provinciale. “La legge indicherà non solo quali settori potranno ripartire, ma anche in che forma questo dovrà avvenire”, fa presente il presidente della Provincia Arno Kompatscher, che sottolinea: “È nostra volontà riammettere possibilmente tutte le attività economiche e prevedere con attenzione le relative modalità”.

“Terremo sotto stretto controllo naturalmente gli ulteriori sviluppi epidemiologici e adotteremo se necessario le eventuali corretture, ma dipende da tutti noi affrontare la fase 2 in modo responsabile e solidale”, così Kompatscher che responsabilizza tutti i cittadini, perché – dice – “è necessario imparare a convivere con il virus”.

“Avremmo preferito che il Governo avesse fatto un passo indietro e che ci avesse accordato spazio di manovra. In tal modo avrei potuto regolare con un’ordinanza la fase 2 per l’Alto Adige”, afferma Kompatscher.