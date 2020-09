Coronavirus: altri 17 positivi in Trentino. Arrivati i primi banchi monouso per la scuola

Sono arrivati lunedì, presso il magazzino della Protezione civile del Trentino di Lavis, i primi due autotreni contenenti i banchi monouso e le sedie messi a disposizione a livello nazionale per gli istituti scolastici

Trento – Altre 17 persone positive al Covid registrate oggi in Trentino dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari su 322 tamponi analizzati. I nuovi casi non riguardano i focolai del settore della lavorazione carne accertati nei giorni scorsi. Dei 17 nuovi casi, 8 presentano sintomi e fra loro c’è anche un minorenne.

I ricoveri in ospedale restano stabili (5 pazienti, nessuno in rianimazione). Nelle aziende per la lavorazione della carne intanto si sta svolgendo un’ulteriore campagna di screening per allargare i controlli anche alla cerchia dei contatti dei dipendenti e dei loro familiari.

Non si esclude che qualche nuovo contagio possa emergere nei prossimi giorni, ma gli esperti dell’Azienda sanitaria ritengono che la situazione sia “ragionevolmente sotto controllo”.

In Alto Adige nelle ultime ore si è registrato un solo caso positivo da coronavirus, su 800 tamponi effettuati. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.144, delle quali 80 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta, le persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare sono 16.068 (delle quali 1.069 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).