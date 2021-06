Bolzano, Cassazione condanna ex governatore Durnwalder, che annuncia ricorso a Corte Europea

Due anni e mezzo per per la gestione dei fondi riservati

Bolzano – La Cassazione ha confermato la condanna dell’ex governatore dell’Alto Adige Luis Durnwalder a due anni e sei mesi per peculato nell’ambito di un procedimento per la gestione dei cosiddetti fondi riservati. Durnwalder era accusato di avere utilizzato fondi pubblici per spese private.

Dopo una lunga battaglia processuale, la suprema corte ha ora confermato la sentenza della corte d’appello di Trento di due anni fa. Il legale di Durnwalder, l’avv. Gerhard Brandstaetter, ha annunciato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La Svp ha espresso solidarietà all’ex governatore. “Non un centesimo è finito nella tasche di Luis Durnwalder che ha sempre agito per il bene dei cittadini”, afferma il segretario Svp Philipp Achammer.

In breve

Reinhold Messner ha ricevuto all’hub di Bolzano la seconda dose Astrazeneca. Il suo ‘compagno di cordata’ alla Fiera è stato il sindaco del capoluogo altoatesino Renzo Caramaschi. I due si sono scambiati alcune parole, oltre a complimentarsi con tutto il personale e gli operatori impegnati nel polo vaccinale della Fiera per un servizio che “funziona in maniera rapida, professionale e funzionale”.