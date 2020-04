Coronavirus, 710 i bellunesi contagiati e due nuovi decessi

Due nuovi decessi in giornata all’Ulss1 Dolomiti

Belluno – Si sono verificati all’ospedale di Belluno e hanno riguardato una donna di 80 anni e un uomo di 72, entrambi residenti in provincia di Belluno.

Durante la giornata i bellunesi contagiati dal Coronavirus sono cresciuti di 12 unità arrivando a quota 710. Quelli attualmente positivi sono invece 591 perché 82 si sono negativizzati e i deceduti sono considerati essere 37 (anziché 39). I bellunesi in isolamento domiciliare sono 1.063.

I positivi al Coronavirus ricoverati negli ospedali bellunesi sono in totale 77, dei quali 68 in area non critica e 9 in terapia intensiva. Nell’ospedale della città capoluogo sono ricoverate 54 persone in area non critica e 9 in terapia intensiva; a Feltre c’è un solo ricoverato in area non critica; ad Agordo i ricoverati in area non critica sono 13. Finora i dimessi dall’ospedale di Belluno sono stati 57, dall’ospedale di Feltre 11, dall’ospedale di Agordo 3.